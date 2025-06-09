По словам врача, хороший сон зависит от привычек человека.

Постоянные стрессы, информационные перегрузки и плотный рабочий график зачастую приводят к развитию бессонницы. Многие люди предпочитают решать проблему приемом таблеток, однако специалисты считают такой подход нежелательным. Об этом рассказала врач-педиатр и эксперт международного бренда Coral Club Марина Мальцова.

Врач убеждена, что большинству пациентов удается решить проблему нарушений сна без приема специальных препаратов. Прежде всего, необходимо придерживаться определенного распорядка дня. Постарайтесь ложиться и вставать приблизительно в одно и то же время, даже в выходные дни. Соблюдение такого графика позволит вашему телу приспособиться к биологическим ритмам и улучшит качество сна.

– Снотворные препараты могут вызывать зависимость. Это крайняя мера, когда все остальное не помогает. В 80 процентах случаев людям достаточно пересмотреть свои привычки, – рассказала Мальцова Ленте.ру.

Еще одной распространенной ошибкой является использование мобильных устройств и компьютеров прямо перед сном. Экран смартфона излучает яркий голубой свет, который мешает производству мелатонина – гормона, необходимого для нормального сна. Откажитесь от просмотра соцсетей и фильмов перед отправлением в постель.

Немаловажным фактором является правильный выбор продуктов питания и напитков. Ужин должен быть легким и завершенным не позже чем за два часа до сна. Продукты, содержащие большое количество жиров и сахара, вызывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что затрудняет быстрое засыпание. Стоит воздерживаться от кофеиносодержащих напитков после обеда.

Очень важны правильная организация пространства и подготовка комнаты для сна. Комната должна быть тихой, темной и умеренно прохладной (оптимальная температура составляет 18–20 градусов). Полезно приобрести удобный матрас и подушку, чтобы позвоночник находился в правильном положении всю ночь.

Кроме того, специалисты рекомендуют регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренную физическую активность. Прогулка перед сном улучшает настроение и снимает накопленное нервное напряжение. Важна именно физическая активность средней интенсивности. Тяжелая тренировка непосредственно перед сном может вызвать обратный эффект.

Тем, кто испытывает сложности с засыпанием, полезны процедуры, направленные на снятие напряжения и улучшение кровообращения. Мальцова рекомендует принять теплую ванну с солью магния, почитать книгу или послушать классическую музыку. Подобные ритуалы настраивают тело и разум на спокойный отдых.

Врач добавила, что, если перечисленные методы не помогли и проблема бессонницы сохраняется более трех недель, необходима консультация специалиста. Возможно, причины бессонницы связаны с серьезными заболеваниями, такими как депрессия или апноэ или гипертиреоз.