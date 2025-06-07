Нападающий «Авангарда» отметил резкую разницу в общении с судьями в НХЛ и КХЛ.

Нападающий ХК «Авангард» Наиль Якупов поделился забавным наблюдением о поведении нападающего Александра Радулова с арбитрами в НХЛ и КХЛ. По словам Якупова, в Северной Америке Радулов был гораздо спокойнее.

– Не, он там всегда пушистый ездил. Катал свою работу, делал ее хорошо и на судей особо внимания не обращал. Это в КХЛ он их кошмарит, поливает по полной, – цитирует слова форварда «Татар-информ».

Якупов также отметил, что иногда смотрит программу «Хороший гол», и заметил, что Радулов так резко разговаривает с судьями, что порой ему становится их даже жалко.

Ранее нападающий признавался, что для него самым неудобным соперником в КХЛ является ярославский «Локомотив», с которым он «ненавидел играть».