Власти хотят проложить дорогу через Седельниково и Новосибирскую область, но средства на стройку еще не выделены.

Власти Омской области отказались от планов строительства трассы Тюмень – Тобольск – Тара – Томск. По информации НГС55, причиной стало нежелание управления автомобильных дорог Томской области. Соседний регион не видит необходимости в новой магистрали.

Правительство Омской области планирует создать новый транспортный коридор, который объединит Тюменскую, Омскую и Новосибирскую области. Вместо Томска дорогу из Тары предлагают направить через Седельниково и Муромцево с выходом в новосибирские населенные пункты Кыштовка и Чаны.

Средств на строительство новой магистрали пока не выделено. Омские власти направили в Минтранс России просьбу включить этот инвестиционный проект в список стратегических мероприятий по развитию Сибирского федерального округа.

Ремонт ключевого участка дороги Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области, который находится в неудовлетворительном состоянии, также пока не входит в планы.

Напомним, что ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал о старте ремонтных работ на трассе Тобольск – Тара – Томск.