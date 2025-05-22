Техника вышла на ремонт автодороги между Усть-Ишимом и Тарой.

О старте ремонтных работ на трассе Тобольск – Тара – Томск сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, после их завершения пропускная способность дороги повысится, дорожное движение станет безопаснее, а также улучшится транспортная доступность приграничных территорий.

– Стартовал ремонт на участке Тара – Усть-Ишим. Дорожники ведут работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Этот участок – от Тары до Усть-Ишима – входит в состав автодороги Тобольск – Тара – Томск, направления, весьма востребованного и омичами, и жителями соседних регионов. Участок входит в состав опорной сети автомобильных дорог Омской области, которая формирует транспортный каркас региона, объединяя многие населенные пункты и международные направления.

– Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ, в который включены фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устранение мест пучинообразований, а также укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Будет уложено в два слоя асфальтобетонное покрытие, произведут укрепление обочин. К тому же будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки, – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Ход работ на объекте лично контролирует глава региона Виталий Хоценко.