В мирной жизни он работал на кирпичном заводе.

В январе этого года в зоне проведения СВО погиб рядовой Радиан Давлетов. Как рассказали в администрации Усть-Ишимского района, Давлетов родился 21 декабря 1976 года в деревне Ашеваны. В 1992 году окончил среднюю школу в родном поселке. Через 3 года, в 1995-м, пошел служить в армию, однако был демобилизован в том же году по состоянию здоровья. После возвращения из армии работал на кирпичном заводе, получив профессию вальщика.

Радиан Давлетов подписал контракт 16 сентября 2023 года. Менее чем через полтора года, 11 января 2025-го, боец погибает при выполнении боевых задач на территории Курской области.

Прощание состоится завтра, 7 июня, в 9:30 в деревне Ашеваны по адресу: ул. Новая, д. 7, кв. 2.