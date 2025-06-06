Неравнодушные омичи возмущаются регулярному появлению в самом центре города вонючего мусоровоза, оставляющего после себя отходы на асфальте.

В популярном городском паблике сегодня появилось сообщение, что у дома на улице К. Либкнехта, 9, в самом центре Омска, регулярно по утрам появляется мусоровоз. «Стоит вонизма, как будто мы на очистных сооружениях. Загружает мусор, уезжает, а на его месте лужа и грязь, которую никто не убирает с дороги. Потом по этой шляпе ходят граждане».

Оперативный комментарий РИА «Омск-информ» получило в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Магнит».

– Информация из соцсетей по данному мусоровозу поступила к нам через инцидент-менеджмент. Мы ее проверили через отдел службы контроля качества. Точно установлено, что это не наш мусоровоз. Откуда этот мусоровоз и куда вывозятся отходы, кому он принадлежит, такой информации у нас нет. К сожалению, такие случаи не редкость. И этим должны заниматься надзорные органы, – сообщили в пресс-службе ООО «Магнит».

Напомним, что твердые коммунальные отходы с 2019 года по действующему федеральному законодательству могут вывозить только региональные операторы, у которых с субъектом Федерации заключено соглашение на оказание подобных услуг. В Омской области региональным оператором является ООО «Магнит». И только регоператор имеет исключительное право транспортирования твердых коммунальных отходов по территориальной схеме на законные объекты накопления, захоронения и обработки отходов. С ООО «Магнит» по транспортным торгам договоры на транспортирование отходов выиграли 25 компаний. Только их мусоровозы могут вывозить мусор, и у них есть доступ на законные полигоны и объекты для сортировки отходов – это два омских завода. Как правило, это брендированные мусоровозы. Иные, так называемые серые возчики везут мусор непонятно куда, – пояснили в пресс-службе.

Откуда берутся «серые» мусоровозы, почему их нанимают и чем они опасны? Очевидно, что юрлица вывозят мусор, нарушая законодательство, с целью экономии. Именно «серые» возчики создают многочисленные несанкционированные свалки. У них нет возможности «пристроить» мусор легальным образом. От этого страдают ближайшие леса. Также «серые» мусоровозы нередко опорожняются в частном секторе и даже «подбрасывают» ТКО в контейнеры многоквартирных домов.

Оценить вред, который таким образом наносится окружающей среде, достаточно сложно. Сколько «серых» мусоровозов колесит по региону, никто не считал. Однако, по словам представителя регоператора, явление это довольно распространенное.

На сообщение в паблике также отреагировало Министерство природы Омской области. В комментарии сказано, что информация передана специалистам эконадзора минприроды. О результатах сообщат 17 июня.

Кроме того, такое вредное для экологии явление, как несанкционированный вывоз мусора, должно заинтересовать природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, а также городской департамент контроля.

Фото: паблик «Аварийный Омск».