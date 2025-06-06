Женщина требует моральную компенсацию в 4800 рублей.

В Первомайском районном суде Омска 4 июня начался процесс по иску местной жительницы Татьяны Пальшиной к городской администрации. Истец утверждает, что ее аккаунт был заблокирован в официальном паблике администрации Омска в социальной сети «ВКонтакте» исключительно за то, что она задавала вопросы. Пальшина требует символическую компенсацию морального вреда в размере 4800 рублей.

– Нужна символическая победа, чтобы думали в следующий раз. Недопустимо просто так банить, из-за активности, – передает слова омички «Город 55».

В исковом заявлении истец поясняет, что она активно пользовалась пабликом администрации города, регулярно комментируя и обращая внимание на существующие проблемы. Блокировка аккаунта произошла в сентябре 2024 года, доступ был восстановлен лишь 13 февраля 2025 года.

Представитель департамента информационной политики администрации Омска заявил, что конкретных данных по данному случаю у них нет, однако в группе действуют общепринятые правила, нарушение которых приводит к блокировке. Правила запрещают использование мата, распространение спама, оскорбления пользователей и администраторов, а также провокационное поведение.

В официальном ответе департамента на запрос Пальшиной от 13 февраля 2025 года указано, что технические особенности социальной сети не позволяют однозначно определить, какое именно правило было нарушено истцом в момент блокировки.

Однако на заседании суда представитель омской мэрии изменил позицию, утверждая, что Пальшина действительно нарушила правила паблика. По словам администрации, женщина использовала ненормативную лексику и оскорбительные комментарии в адрес администрации сообщества. Кроме того, по мнению представителя ответчика, полной блокировки не происходило, так как доступ к сайту администрации сохранился.

Судебное разбирательство пока не завершено.