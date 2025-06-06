Самый дешевый билет стоит 1800 рублей.

Самые дорогие билеты на концерт SHAMAN`а в Омске обойдутся зрителям в 85 тысяч рублей. Такую сумму просят за место в VIP-ложе на мероприятии, которое пройдет в феврале следующего года на «G-Drive Арене».

Согласно данным сайта «Кассир.ру», самый дешевый билет стоит 1800 рублей, а самый дорогой – 85 тыс рублей. В VIP-ложу доступно всего 8 билетов. Бронь одного такого обойдется в 93 тысячи.

Стоимость билетов может быть разной, в зависимости от площадки продажи, поскольку организаторы оставляют за собой право изменять цены.

Напомним, что летом, на День России, Омск посетит известная на всю страну группа «Любэ». Музыкантов пригласили на форум «Россия – это мы!», поэтому выступление будет бесплатным.