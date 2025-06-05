Праздник обещает быть насыщенным на события.

12 июня в Омске в честь Дня России на Любинском проспекте и площади Победы пройдет крупное событие – форум «Россия – это мы!». Кульминацией форума станет концерт группы «Любэ», который начнется в 21:00. О программе форума рассказали на сегодняшней пресс-конференции в «Доме журналистов».

Группа «Любэ» известна по всей России как один из символов русского патриотизма и любви к Родине.

Помимо концерта, в программу форума включены: парад национальностей, силовое шоу в исполнении команды Михаила Шивлякова, программа «Авангарда» и выступление гимнасток.