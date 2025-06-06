Дом признан аварийным, а жильцов расселят в ближайшее время.

Следственный комитет начал проверку после публикации в соцсетях об обрушении потолка в аварийном доме на 2-м переулке Воровского.

Инцидент случился 5 июня в одноэтажном доме 1958 года постройки, который состоит из четырех квартир. Сейчас там проживает одна семья из двух человек. Обрушение потолочной лаги произошло в квартире, принадлежащей муниципалитету, в которой никто не живет. Пострадавших нет.

В декабре 2024 года администрация Омска признала дом аварийным и подлежащим сносу, тогда же был установлен срок расселения жильцов.

Следователи продолжают выяснять причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.