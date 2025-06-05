Дом признан аварийным, но жильцов переселять пока не собираются.

Жители дома по адресу: 2-й переулок Воровского, 4, в Порт-Артуре, пожаловались на условия проживания. Как показано на видео, опубликованном в соцсетях, потолочное перекрытие рухнуло, потянув за собой часть потолка. Во время обрушения в комнате никого не было, но перекрытия могут обрушиться и в других комнатах.

– Уже вторая квартира обвалилась. Ждем, когда и до нас дойдет очередь, – комментирует происходящее автор видео, размещенного в паблике «Омск Live».

Однако в администрации Омска сообщили, что дом признан аварийным и на данный момент в квартире никто не проживает. Опасным для жильцов его признали уже после 2017 года, а значит, он не входит в региональную программу переселения.

– В квартире, где произошло обрушение, никто не проживает. Пострадавших нет. Указанный дом признан аварийным после 2017 года, из-за чего не входит в действующую региональную программу по переселению из аварийного жилищного фонда, – рассказали в администрации Омска.

Ранее сообщалось, что над головами омичей нависла угроза обвала плит. Верхняя плита на последнем этаже здания сдвинулась и может упасть на прохожих.