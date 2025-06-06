Перевозчики отмечают стабилизацию рынка и пока не планируют повышение тарифов.

Стоимость проезда на большинстве частных маршрутов Омска останется неизменной как минимум до осени. Такое решение было принято на заседании совета СРО «Омские перевозчики».

По словам одного из представителей организации, экономика рынка в настоящее время стабилизировалась и перевозчики не заинтересованы в необоснованном росте цен на проезд.

– Думаю, до сентября – точно. А дальше все будет зависеть от экономической ситуации: если цены на ГСМ, запчасти, ремонт резко пойдут вверх, будем думать. Если рост расходов будет приемлем, возможно, до зимы дотянем без повышения. Хотя такого, как раньше, когда по три года не повышали цену на проезд, такого, конечно, уже не будет, – цитирует слова представителя портал Om1.

Ранее сообщалось, что в муниципальном транспорте Омска с 1 июля планируют повысить стоимость проезда. Цена билета и провоза ручной клади в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 35 до 38 рублей при оплате картами, а при оплате наличными – с 40 до 45 рублей.