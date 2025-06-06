Пассажиры заблокированного автобуса были вынуждены ждать другой транспорт.

Водитель пассажирского автобуса привлечен к ответственности за серьезное нарушение ПДД. 3 июня омичи в соцсетях рассказали о конфликте, произошедшем между водителями двух автобусов. Маршрутное такси № 323 не давало проехать автобусу, сдавая назад и преграждая ему путь с остановки. Пассажирам заблокированного автобуса пришлось выйти и ждать другой транспорт.

Омское ГАИ установило личность водителя и возбудило два административных дела. 46-летний водитель автобуса малого класса обвиняется по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части». Водитель оштрафован на три с половиной тысячи рублей.

Также омичи рассказали, что это не первый случай «беспредела» водителей этого маршрута. Ранее они «бодались» с транспортом на маршруте № 20.