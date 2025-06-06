Ему грозит 7 лет тюрьмы.

Тюкалинская межрайонная прокуратура Омской области завершила досудебное разбирательство и направила в суд уголовное дело против 29-летнего жителя Красноярского края, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как следует из материалов дела, утром 8 августа 2024 года обвиняемый, управляющий грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом Schmitz, попытался совершить обгон на трассе Тюмень – Омск в районе 473-го километра. Не убедившись в безопасности маневра, он создал помеху автомобилю Toyota RAV4, двигавшемуся во встречном направлении. Легковой автомобиль, уклоняясь от столкновения, съехал на обочину и разбился.

В результате происшествия водитель и пассажир Toyota RAV4 погибли на месте.

Водитель грузовика полностью признал свою вину в содеянном. Дело направлено в Тюкалинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.