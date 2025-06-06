Регион готовит к сдаче более 900 тысяч квадратных метров жилья в этом году.

Омская область вошла в число лидеров по устойчивому росту ввода жилья. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Рашко.

По его словам, на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил положительную динамику в жилищном строительстве Омской области.

Кроме того, Рашко отметил, что в регионе преимущественно вводятся в эксплуатацию индивидуальные дома, а качество многоквартирных жилых комплексов значительно улучшается благодаря поддержке современных технологий и новых подходов.

В 2025 году в Омской области планируется сдать не менее 900 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, что ранее Рашко обсудил с застройщиками, как можно обеспечить новостройки медицинскими учреждениями, чтобы у жителей новых микрорайонов был доступ к врачам рядом с домом.