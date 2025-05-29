Минстрой создал рабочую группу по размещению социально значимых объектов в жилых домах.

Министр строительства Омской области Александр Рашко встретился с застройщиками и обсудил с ними, как можно обеспечить новостройки медицинскими учреждениями, чтобы у жителей новых микрорайонов был доступ к врачам рядом с домом.

– Совместно с минздравом и администрацией города прорабатываем с застройщиками возможность размещения поликлиник и врачебных амбулаторий на первых этажах жилых домов, предназначенных для коммерции. Это будет очень удобно для жителей новых микрорайонов, – заявил Рашко.

Кроме того, министр отметил, что на данный момент создана рабочая группа, которая займется подбором подходящих решений для строительства соцобъектов в новых микрорайонах. По словам чиновников, предстоит определить, какими должны быть эти здания и как их передавать в собственность региона.

По его словам, главная цель – найти оптимальный вариант, чтобы важные для жителей учреждения, такие как поликлиники, находились рядом с домами.