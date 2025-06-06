Если назначение не состоится, формированием состава займется главный тренер Игорь Ларионов.

Экс-нападающий омского «Авангарда» Максим Сушинский может занять пост генерального менеджера петербургского СКА. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Если кандидатура Сушинского не будет утверждена, обязанности по формированию состава, вероятно, возьмет на себя главный тренер петербуржцев Игорь Ларионов.

Нападающий выступал в составе «Авангарда» дважды – с 1996 по 2000 год и затем с 2001 по 2005-й. В составе клуба он стал чемпионом России в 2004 году и выиграл Кубок европейских чемпионов в 2005-м. В 2018 году он занял пост президента «Авангарда», который покинул спустя два года. В настоящее время он живет в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее Сушинский заявлял о том, что менеджмент «Авангарда» хотел сохранить Рида Буше, но он оказался ненужным главному тренеру Ги Буше.