После успешного выступления в «Зауралье» Егор Круженков снова выйдет на лёд в форме омского фарм-клуба.

«Авангард» объявил о подписании одностороннего контракта ВХЛ с нападающим Егором Круженковым на один сезон. Ассистент генерального менеджера клуба Михаил Бирюков отметил, что Егор хорошо знаком болельщикам и после успешного сезона в другом клубе возвращается в Омск.

– Егор Круженков хорошо знаком нашим болельщикам, он получил возможность проявить себя в другом клубе и провёл отличный сезон. У него потрясающий бросок, и сейчас вместе с нашим новым главным тренером Луи Робитайлом мы внимательно смотрим, где и как хотели бы использовать Егора. Рады его возвращению и рассчитываем, что он продолжит прогрессировать уже в составе нашей команды, – заявил ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков.

В прошлом сезоне Круженков выступал за «Зауралье» из Кургана. В 62 встречах нападающий забросил 23 шайбы и отдал 16 голевых передач при показателе полезности +4. В плей-офф он добавил 4 очка в 7 играх, завершив его с полезностью –3.

Егор ранее уже выступал за «Омские Крылья». В составе фарм-клуба он провел 70 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 15 голевых передач. Также Круженков имеет опыт выступлений в КХЛ за «Авангард» и «Спартак».

Напомним, что ранее «Авангард» объявил об обмене Данила Башкирова и Ильи Рейнгарта на двух игроков тольяттинской «Лады» – Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина.