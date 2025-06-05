Омск-Информ
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·Общество

В этом году на нее можно не надеяться.
Омская мэрия пока так и не нашла средства на строительство снегоплавильной станции. Как сообщает Om1.ru, бюджетных средств на это в 2025 году не запланировано.
Напомним, для снегоплавильной станции уже определили место– на берегу Оми, у Октябрьского моста. О строительстве чиновники говорят уже с 2023 года. Станция позволила бы снизить затраты времени и горючего на вывоз снега с улиц.
Однако не все согласны с тем, что станция Омску нужна. По мнению бывшего первого вице-мэра Омска Владимира Потапова, она может не дать того эффекта, которого от нее ждут.
Андрей Андреев
·Общество

В этом году на нее можно не надеяться.
Омская мэрия пока так и не нашла средства на строительство снегоплавильной станции. Как сообщает Om1.ru, бюджетных средств на это в 2025 году не запланировано.
Напомним, для снегоплавильной станции уже определили место– на берегу Оми, у Октябрьского моста. О строительстве чиновники говорят уже с 2023 года. Станция позволила бы снизить затраты времени и горючего на вывоз снега с улиц.
Однако не все согласны с тем, что станция Омску нужна. По мнению бывшего первого вице-мэра Омска Владимира Потапова, она может не дать того эффекта, которого от нее ждут.
Андрей Андреев