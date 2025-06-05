Омск-Информ
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·Спорт

Главным гостем станет голкипер «ястребов» Никита Серебряков.

Вечером в субботу, 7 июня, в Омске состоится очередная летняя встреча «Буэнослетос» с болельщиками, организованная «Авангардом». 

– Вход, конечно же, бесплатный! Конкурсы, призы, крутая музыка от диджея – все это обязательно будет, – сообщили в телеграм-канале клуба.

Встреча пройдет в клиентском центре клуба на улице Ленина, 20, в 19:00, а главным гостем вечеринки станет вратарь «ястребов» Никита Серебряков.

Напомним, что на прошлых выходных фанатам «Авангарда» удалось пообщаться с новым тренером «Омских Крыльев» Луи Робитайлом.

1260Алексей Новиков
·Спорт

Главным гостем станет голкипер «ястребов» Никита Серебряков.

Вечером в субботу, 7 июня, в Омске состоится очередная летняя встреча «Буэнослетос» с болельщиками, организованная «Авангардом». 

– Вход, конечно же, бесплатный! Конкурсы, призы, крутая музыка от диджея – все это обязательно будет, – сообщили в телеграм-канале клуба.

Встреча пройдет в клиентском центре клуба на улице Ленина, 20, в 19:00, а главным гостем вечеринки станет вратарь «ястребов» Никита Серебряков.

Напомним, что на прошлых выходных фанатам «Авангарда» удалось пообщаться с новым тренером «Омских Крыльев» Луи Робитайлом.

1260Алексей Новиков