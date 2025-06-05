Защитник Рушан Рафиков собирается подписать новый контракт со своим клубом.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков намерен подписать двухлетний контракт со своим клубом. Об этом, ссылаясь на свои источники, рассказал «Чемпионат». Ранее сообщалось, что защитник ярославской команды попал в сферу интересов «Авангарда». Опытным защитником также интересовались в московском ЦСКА, петербургском СКА и казанском «Ак Барсе».

30-летний Рафиков начал хоккейную карьеру за МХЛ «Локомотива» в 2011 году. В 2014 году перешел во Всероссийскую лигу и играл за ХК «Рязань». Уже через год, в 2015-м, пробился в КХЛ и вышел на лед в составе «Локомотива», а потом и «Адмирала» (Владивосток). В последнем сезоне взял Кубок Гагарина в составе «Локомотива».

В сезоне-2024/2025 защитник набрал 22 (6+16) очка в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также заработал 5 (3+2) очков в 21 матче плей-офф.