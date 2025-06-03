Игрок воспитывался ярославской школой.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков близок к подписанию контракта с «Авангардом». Информацией поделился обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем Telegram-канале.

30-летний Рафиков начал хоккейную карьеру за МХЛ «Локомотива» в 2011 году. В 2014 году перешел во Всероссийскую лигу и играл за ХК «Рязань». Уже через год, в 2015-м, пробился в КХЛ и вышел на лед в составе «Локомотива», а потом и «Адмирала» (Владивосток). В последнем сезоне взял Кубок Гагарина в составе «Локомотива».

В прошедшем сезоне защитник набрал 22 (6+16) очка в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также заработал 5 (3+2) очков в 21 матче плей-офф.