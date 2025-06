Формат мероприятия будет способствовать привлечению инвестпроектов и размещению инновационных производств на территории региона.

Выставка-форум Made in China 2025 пройдет на площадке омского Конгресс-холла с 16 по 17 июня. В рамках мероприятия представители российского бизнеса смогут ознакомиться с достижениями промышленности КНР, а китайские компании рассмотрят варианты кооперации с партнерами из Омской области и других регионов РФ. Деловая программа форума будет направлена на обмен мнениями и контактами между представителями бизнеса, деловых сообществ и органов власти двух стран. Организаторами мероприятия стали ООО «Сибирская торговая компания» и Axibo (Yunking) Economic and Trade Consulting Co., Ltd. Спонсором выставки выступил Банк ВТБ (ПАО). Соорганизаторами выставки-форума со стороны региона являются правительство Омской области и руководство Особой экономической зоны «Авангард».

Свои разработки и достижения на омской выставке представят два десятка крупных китайских компаний, работающих в реальных секторах экономики. Это принципиальная позиция организаторов. Ранее профильными региональными министерствами был проведен анализ производственных цепочек омских предприятий и выявлены перспективные направления инвестиционных проектов, реализация которых приведет к выпуску продукции, гарантированно востребованной на российском рынке и в странах ЕАЭС. Компании из КНР, которые легко могут встроиться в существующие производственные цепочки, в первую очередь приглашались в Омск.

В Омск, в частности, приедут представители Ruici Induustry (Dalian) Co., Ltd. Компания специализируется на производстве изделий из металла: занимается литьем, ковкой, штамповкой и механической обработкой изделий из стали, нержавеющей стали, меди, алюминия и цинковых сплавов. Также в выставки примет участие крупнейшее в Северо-Восточном Китае предприятие по производству цементного оборудования – Chaoyang Heavy Machinery Group. Высокотехнологичную продукцию – фармацевтическое сырье, пищевые добавки, кормовые добавки, красители, промежуточное сырье, неорганические химикаты, специальные химикаты и сопутствующее производственное оборудование – представит Sinoright Fine Co., Ltd. Нефтехимическая отрасль будет представлена Weifang Hengfeng Zinc Industry Co., Ltd.

– Интерес к предприятиям нефтехимической сферы КНР вызван, прежде всего, спецификой Омского региона. Всем известно, что в Омске расположено много крупных предприятий, которые производят продукцию нефтехимии. Поэтому работа с компаниями, которые могут что-то покупать на наших предприятиях либо поставлять свою продукцию, вызывает большой интерес у омских промышленников, – отметил заместитель генерального директора по развитию ОЭЗ «Авангард» Михаил Деревянко.

По данным Омской таможни, в 2024 году Омская область вела торговые операции с 92 странами (без учета стран ЕАЭС), но крупнейшим внешнеторговым партнером региона был и остается Китай. На него приходится 37 % всех операций. Эта доля растет в том числе за счет увеличения экспорта продукции химической промышленности и синтетического каучука.

Значительная часть компаний, которые примут участие в форуме Made in China 2025, уже имеет опыт взаимодействия с российскими партнерами, но другие еще только ищут пути выхода на российский рынок. Для предприятий, заинтересованных в локализации своих производств на территории РФ, широкий спектр возможностей готова предоставить Особая экономическая зона «Авангард». К общим для всего Омского региона достоинствам – хорошей транспортной доступности и наличию высококвалифицированных специалистов – ОЭЗ может приплюсовать льготные условия ведения бизнеса.

Кроме обсуждения перспектив локализации производств, треки деловой программы выставки Made in China 2025 будут посвящены экспорту и импорту России и Китая, высокотехнологичным и наукоемким разработкам для сферы энергетической безопасности, правовым и финансовым особенностям ведения международного бизнеса, развитию промышленных и индустриальных парков на территории Сибирского федерального округа и КНР.