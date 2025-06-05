Стали известны детали сотрудничества лицея в Кузьминках с хоккейным клубом.

В Омске не утихают страсти вокруг технологического лицея в микрорайоне Кузьминки. Недавно партнером учебного заведения стал хоккейный клуб «Авангард», и его влияние на дела лицея растет буквально с каждым днем.

Жителей микрорайона, в частности, возмутило, что спортивная организация в открытую занимается поиском и отбором педагогов для образовательного учреждения. Накануне министр образования региона Ольга Степанова публично подтвердила этот факт.

– ХК «Авангард» оказывает лицею содействие в поиске и привлечении высококвалифицированных кадров, а также в улучшении его материально-технического оснащения, – сказала министр.

Портал «Город55» со ссылкой на источник в хоккейном клубе сообщает, что «Авангард» помогает ускорить поиск квалифицированных преподавателей по инженерным и техническим дисциплинам, которые смогут возглавить профильные кафедры. Клуб готов даже взять на себя оплату работы этих специалистов.

Кроме того, «Авангард» возьмет на себя оснащение кабинетов современное оборудованием, в том числе для продвинутых занятий по робототехнике, информатике и инженерным дисциплинам. Также клуб будет помогать в разработке специальных программ для физического развития лицеистов и обеспечении учащихся сбалансированным питанием.

– Мы просто предложили свою помощь: с кадрами, с оснащением, с идеями по физподготовке, оздоровлению детей. Хотели поучаствовать в воспитании ребят, помочь – вот и все. А что и как делать – решает сам лицей, мы эти вопросы не трогаем, – заявил представитель клуба.

Активность ХК «Авангард» по отношению к лицею в материале издания подается как «инициатива мецената, направленная на усиление образовательной и технической базы учебного заведения, а также на развитие дополнительного потенциала учеников».

Лицей в Кузьминках построили для качественной подготовки инженерных и технологических кадров, необходимых региону. Речь в первую очередь о химической отрасли. Какое отношение к этому имеет хоккейный клуб? Ответ на этот, главный, вопрос ни министерство образования, ни сам «Авангард» до сих пор не дали. Помощь учебному заведению со стороны богатого спонсора – это прекрасно. Непонятны только мотив и конечная цель этого «акта доброты».