Мужчине не удалось обжаловать приговор.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу гражданина, ранее осужденного Октябрьским районным судом Омска по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть»).

Мужчина 42 лет 21 августа 2023 года в ходе конфликта на фоне алкогольного опьянения и ревности нанес своей знакомой множество ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и спустя несколько дней скончалась в больнице.

Сам обвиняемый вину отрицал и подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда сохранила первоначальный приговор без изменений.

Кассационная инстанция также пришла к выводу, что вина подсудимого доказана материалами дела, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Наказание оставлено в силе: девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.