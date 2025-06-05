Сейчас специалисты занимаются разработкой дизайна.

Стало известно, что в технологическом лицее «Авангард» школьная форма будет бесплатной. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр образования Ольга Степанова.

– Форма будет предоставлена бесплатно всем ребятам, кто будет зачислен в технологический лицей «Авангард», – заявила министр.

Кроме того, Степанова уточнила, что на данный момент разрабатывается дизайн формы. Специалисты ищут варианты для создания удобной и функциональной одежды. Известно, что форма будет с символикой лицея.

Напомним, что ранее родителям школьников показали образец формы: жилет, расклешенные короткие юбки, белые рубашки, а также бомбер с эмблемой «Авангарда» и командными цветами. Стоимость последнего составляла около 30 тысяч рублей, что вызвало у родителей множество вопросов по поводу дизайна и цены.