Дополнительные средства будут направлены на ремонт детских садов и школ, на оплату коммунальных услуг учреждений культуры и на содержание дорог.

На очередном заседании Совета Омского муниципального района депутаты рассмотрели 11 вопросов, в том числе итоги реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала», утверждение генпланов Андреевского и Петровского сельских поселений, изменения в правила землепользования и застройки Лузинского поселения. Еще одним важным вопросом стало внесение изменения в бюджет на 2025 год и на плановый период 2026–2027 гг. Решением депутатов была увеличена доходная часть муниципальной казны. Средства будут направлены, к примеру, на ремонтные работы и приобретение инвентаря для детских садов и школ, на формирование резервного фонда, на оплату коммунальных услуг учреждений культуры, на содержание дорог.

Доклад по данному вопросу традиционно представила председатель комитета финансов и контроля Ольга Сидоренко. Также она стала основным докладчиком на публичных слушаниях о бюджете Омского района за 2024 год. По доходам он исполнен в сумме более 4 млрд рублей, с профицитом в 1,2 млн рублей. Доходы за прошедший год исполнены с ростом к уровню 2023 года на 122,8 %, что позволило обеспечить устойчивость районного бюджета. Кроме того, был достигнут рост по всем налоговым источникам. Больше, чем в предыдущем году, привлечено и неналоговых доходов.

Бюджет муниципалитета, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность. В прошлом году на финансирование социально-культурной сферы было направлено 68,7 % от общей суммы расходов. Конечно же, в полном объеме соблюдена доля софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Уделили внимание и, к примеру, такой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. В 2024-м на эти мероприятия из всех уровней бюджетов было направлено более 737 млн рублей.

В рамках расходов на коммунальное хозяйство:

приобретена локальная станция очистки воды в с. Крутая Горка,

проведен ремонт водозаборной скважины в с. Мельничное,

выполнены проектно-изыскательские работы (строительство сетей водоснабжения в с. Новомосковка и поселка Ростовка).

Также были предоставлены субсидии муниципальным унитарным предприятиям и обеспечена оплата работ и услуг по ряду других проектов.

При подведении итогов председатель профильного комитета подчеркнула, что первоочередные цели, поставленные во время планирования бюджета, были достигнуты, все предусмотренные социально значимые обязательства выполнены. Задача на перспективу – дальнейшее укрепление устойчивости экономики и финансов, проведение эффективной бюджетной и налоговой политики.