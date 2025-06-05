Все дело в состоянии объектов.

В департаменте транспорта Омска объяснили причины продажи территории бывшего пассажирского предприятия № 4 на улице Путевой, которая сейчас юридически принадлежит пассажирскому предприятию № 8.

– Имущественный комплекс продается без оборудования и имущества, обеспечивающего пассажирские перевозки. Сокращение количества подвижного состава на линии, а также численности не планируется, – цитирует дептранс портал «НГС55».

Причиной продажи стало критическое изнашивание здания – оно достигло 100 %, поэтому было решено избавиться от объекта. Все автобусы, которые сейчас базируются на 1-й Путевой, переведут на второй участок в Старом Кировске, где созданы все условия для обслуживания транспорта и работы персонала.

Напомним, что в конце мая территория бывшего пассажирского предприятия была выставлена на торги с начальной стоимостью 389 миллионов рублей. Итоги аукциона планируют подвести в ближайшее время.