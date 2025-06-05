Омск-Информ
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Изменения должны увеличить пропускную способность дорог.
С сегодняшнего дня в Омске изменилась схема движения на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Как сообщает мэрия, теперь при следовании по Масленникова в сторону Ленинградского моста с первой полосы разрешается только поворот направо на Жукова. Со второй полосы можно ехать направо и прямо. Третья и четвертая полосы – только для движения прямо.
– Анализ дорожной ситуации на этом перекрестке показал востребованность правого поворота, принятые изменения обусловлены необходимостью увеличения пропускной способности в данном направлении. Обращаюсь ко всем водителям: не следует ездить «по привычке» или «по памяти», даже если это ваш привычный многолетний маршрут, – обратился к омичам мэр Сергей Шелест.
Отметим, что на этой неделе в Омске изменили также схему движения на перекрестке Масленникова и Карла Маркса.
Андрей Андреев
·Авто

Изменения должны увеличить пропускную способность дорог.
С сегодняшнего дня в Омске изменилась схема движения на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Как сообщает мэрия, теперь при следовании по Масленникова в сторону Ленинградского моста с первой полосы разрешается только поворот направо на Жукова. Со второй полосы можно ехать направо и прямо. Третья и четвертая полосы – только для движения прямо.
– Анализ дорожной ситуации на этом перекрестке показал востребованность правого поворота, принятые изменения обусловлены необходимостью увеличения пропускной способности в данном направлении. Обращаюсь ко всем водителям: не следует ездить «по привычке» или «по памяти», даже если это ваш привычный многолетний маршрут, – обратился к омичам мэр Сергей Шелест.
Отметим, что на этой неделе в Омске изменили также схему движения на перекрестке Масленникова и Карла Маркса.
Андрей Андреев