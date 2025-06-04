Форвард выступал на профессиональном уровне 23 года.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Сергей Костицын завершил карьеру после 23 лет в профессиональном хоккее. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Металлург» из Жлобина, где он провел последние три сезона.

- Решение далось непросто. Долго размышлял над будущим и решил, что большого спорта для меня хватит. Моя профессиональная карьера началась очень рано и получилась продолжительной. Это были отличные годы в лучшем виде спорта, полные крутых моментов, эмоций, побед. Рад, что прошел этот путь и благодарен всем, кого встречал на нем, - заявил нападающий в прощальном обращении.

В составе «Авангарда» за 88 матчей форвард забросил 22 шайбы и отдал 50 голевых передач. Кроме того в КХЛ игрок выступал за нижегородское «Торпедо», казанский «Ак Барс» и минское «Динамо». Всего в лиге нападающий провёл 329 матчей, где набрал 167 очков.

В НХЛ на счету Сергея 353 встречи, в которых игрок смог забросить 67 шайб и отдать 109 результативных передач. За рубежом форвард защищал цвета «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, что в марте этого года стало известно, что экс-нападающий «Авангарда» Иван Телегин завершил свою профессиональную карьеру и стал спортивным директором команды по следж-хоккею из Ханты-Мансийска.