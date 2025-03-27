Хоккеист получил административную должность в Ханты-Мансийске.

Экс-нападающий сборной России, олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, экс-нападающий омского «Авангарда» 33-летний Иван Телегин тихо завершил карьеру.

Он стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра» несколько дней назад. Этот клуб является семикратным чемпионом России в этом виде спорта.

Отметим, что Иван Телегин играл за «Авангард» с 2021 по 2024 год. Однако в феврале – марте прошлого года он перенес операцию на сердце и пропустил матчи.

После окончания контракта в КХЛ в прошлом году назначение Телегина стало неожиданностью. По мнению инсайдеров «Сургутской трибуны», уже в межсезонье хоккеист может претендовать на пост генерального менеджера ХК «Югра».