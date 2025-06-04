Речь идёт о зданиях в Кировском округе, их состояние признано неудовлетворительным.
На официальном сайте администрации Омска опубликовано постановление о признании двух жилых домов в Кировском округе аварийными. Документ был подписан 2 июня мэром Сергеем Шелестом.
Один из аварийных объектов - одноэтажный жилой дом 1957 года постройки, расположенный на улице Граничной, 71. Второе здание - кирпичная трехэтажка на Комбикормовом заводе, 3.
Оба дома признаны подлежащими сносу. Такое решение принято на основании заключения межведомственной комиссии, которая 13 мая зафиксировала их неудовлетворительное техническое состояние.
Согласно постановлению, срок отселения жильцов и юрлиц из аварийных домов установлен до 31 декабря 2032 года.
Напомним, что сегодня на пересечении улиц Звездова и Куйбышева вывезли обломки дома, под завалом которого погиб мужчина