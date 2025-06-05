Омск-Информ
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·Общество

В регионе все еще действует штормовое предупреждение.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в диапазоне +26...+31 °C. 
Обещают облачное с прояснениями небо, местами возможен сильный дождь с грозой и градом.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами могут быть порывы до 25 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти. 
Напомним, что в Омской области объявлено штормовое предупреждение на 3–5 июня. МЧС порекомендовало не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, а также избегать шатких конструкций и не парковать под ними автомобили.
Мария Филимонова
·Общество

В регионе все еще действует штормовое предупреждение.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в диапазоне +26...+31 °C. 
Обещают облачное с прояснениями небо, местами возможен сильный дождь с грозой и градом.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами могут быть порывы до 25 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти. 
Напомним, что в Омской области объявлено штормовое предупреждение на 3–5 июня. МЧС порекомендовало не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, а также избегать шатких конструкций и не парковать под ними автомобили.
Мария Филимонова