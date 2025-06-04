Омск-Информ
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·Общество

Прощание с 38-летним контрактником пройдет в деревне Пресновка.

В четверг, 5 июня, в Оконешниковском районе пройдут похороны 38-летнего Сергея Лавренова.

В официальной группе администрации района сообщили, что мужчина подписал контракт и в прошлом году был направлен в зону СВО. Мужчина погиб 15 января 2025 года во время выполнения боевого задания.

Прощание с Сергеем Лавреновым состоится завтра в деревне Пресновка. Церемония пройдет на площади у клуба и продлится с 11 до 12 часов. Приглашаются все желающие.

Алексей Новиков
·Общество

Прощание с 38-летним контрактником пройдет в деревне Пресновка.

В четверг, 5 июня, в Оконешниковском районе пройдут похороны 38-летнего Сергея Лавренова.

В официальной группе администрации района сообщили, что мужчина подписал контракт и в прошлом году был направлен в зону СВО. Мужчина погиб 15 января 2025 года во время выполнения боевого задания.

Прощание с Сергеем Лавреновым состоится завтра в деревне Пресновка. Церемония пройдет на площади у клуба и продлится с 11 до 12 часов. Приглашаются все желающие.

Алексей Новиков