Омск-Информ
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·Политика

Ирина Варнавская продолжит руководить ведомством еще один год.

Сегодня, 4 июня, полномочия действующего министра труда и социального развития Омской области Ирины Варнавской официально продлены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, опубликованному в системе правовых актов, Варнавская останется на своем посту до июня 2026 года.

– Назначить Варнавскую Ирину Павловну министром труда и социального развития Омской области 4 июня 2025 года сроком на один год, – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, Ирина Варнавская возглавила региональный минтруд в июне прошлого года. До этого начиная с 2012 года она работала в ведомстве в должности заместителя министра.

Алексей Новиков
·Политика

Ирина Варнавская продолжит руководить ведомством еще один год.

Сегодня, 4 июня, полномочия действующего министра труда и социального развития Омской области Ирины Варнавской официально продлены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, опубликованному в системе правовых актов, Варнавская останется на своем посту до июня 2026 года.

– Назначить Варнавскую Ирину Павловну министром труда и социального развития Омской области 4 июня 2025 года сроком на один год, – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, Ирина Варнавская возглавила региональный минтруд в июне прошлого года. До этого начиная с 2012 года она работала в ведомстве в должности заместителя министра.

Алексей Новиков