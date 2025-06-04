Омск-Информ
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·Спорт

Тренер «Омских Крыльев» также поделился целями команды на сезон. 

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл рассказал о целях и задачах на предстоящий сезон ВХЛ.

– Главная команда хочет всегда выигрывать свою последнюю игру, и мы в ВХЛ будем этого хотеть. При этом в команде ВХЛ, понятно, немного другая ситуация, ведь мы не сможем постоянно рассчитывать на один и тот же состав; хоккеисты будут курсировать по вертикали. Мы в «крыльях» должны развивать игроков, улучшать их, а также стремиться выиграть свою последнюю игру, – цитирует слова канадского тренера «Чемпионат».

Кроме того, Луи Робитайл отметил, что «Авангард» – это лучшая организация в КХЛ.

Напомним, что вчера он прибыл в Омск, посетил основные спортивные объекты и встретился с фанатами на хоккейной вечеринке «Буэнослетос».

Алексей Новиков
·Спорт

Тренер «Омских Крыльев» также поделился целями команды на сезон. 

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл рассказал о целях и задачах на предстоящий сезон ВХЛ.

– Главная команда хочет всегда выигрывать свою последнюю игру, и мы в ВХЛ будем этого хотеть. При этом в команде ВХЛ, понятно, немного другая ситуация, ведь мы не сможем постоянно рассчитывать на один и тот же состав; хоккеисты будут курсировать по вертикали. Мы в «крыльях» должны развивать игроков, улучшать их, а также стремиться выиграть свою последнюю игру, – цитирует слова канадского тренера «Чемпионат».

Кроме того, Луи Робитайл отметил, что «Авангард» – это лучшая организация в КХЛ.

Напомним, что вчера он прибыл в Омск, посетил основные спортивные объекты и встретился с фанатами на хоккейной вечеринке «Буэнослетос».

Алексей Новиков