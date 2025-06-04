Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Колония».

Сегодня, 4 июня, в 13:20 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на Красноярском тракте в районе остановки «Колония», в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1953 года рождения, двигался со стороны микрорайона Берегового и сбил пешехода, женщину 1960 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что вчера 9-летний мальчик попал под колеса иномарки, переходя дорогу в неустановленном месте.