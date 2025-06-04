Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Вчера днем, 3 июня, в Госавтоинспекцию поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим ребенком.

Сотрудники полиции, прибывшие на место случившегося, установили, что 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-Трейл», двигаясь по улице Путилова от проспекта Комарова в сторону улицы Ватутина, недалеко от дома № 7 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

Мария Филимонова
·Происшествия

Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Вчера днем, 3 июня, в Госавтоинспекцию поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим ребенком.

Сотрудники полиции, прибывшие на место случившегося, установили, что 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-Трейл», двигаясь по улице Путилова от проспекта Комарова в сторону улицы Ватутина, недалеко от дома № 7 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

Мария Филимонова