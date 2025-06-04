Одна из основных причин –давление общества.

Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются клубы КХЛ при привлечении легионеров из Европы. По словам Алексея Сопина, игроки даже не рассматривают подобные предложения.

– К сожалению или к счастью, европейцы, которые играют даже в Северной Америке, не рассматривают варианты продолжения карьеры в КХЛ. То есть чехи, шведы, финны, – цитирует слова Сопина «Чемпионат».

Кроме того, генменеджер отмечает, что во многом это связано не с уровнем игры, а с давлением общества.

– Там есть давление общественности. Там же у них семьи, родственники живут, и они боятся каких-то последствий для своих родных и близких, – подчеркнул Сопин.

Ранее сообщалось, что команду может пополнить таинственный легионер, за которым охотятся многие топ-клубы КХЛ.