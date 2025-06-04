Нападающие играли вместе на протяжении трех сезонов.

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев попрощался с американским нападающим Ридом Буше, перешедшим в екатеринбургский «Автомобилист».

– Три года мы играли вместе. Было весело! Удачи, друг. До скорой встречи, – написал в соцсетях Ткачев.

В прошлом сезоне Буше сыграл за «ястребов» в 52 матчах, забросил 28 шайб и отдал 21 голевую передачу. В плей-офф американский форвард набрал еще 8 очков в 13 играх.

Всего в КХЛ нападающий провел 397 матчей. На его счету 201 гол и 158 результативных передач.

Напомним, что ранее сам легионер записал прощальное видео для фанатов омского «Авангарда».