Глава следкома поручил возбудить уголовное дело.
Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского транспорта в Омской области.
Следственными органами СК России по Омской области организована проверка по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
Руководителю следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву поручено возбудить уголовное дело и представить соответствующий доклад. Ход расследования взят под контроль центрального аппарата ведомства.
Напомним, что вчера, в 12:20 возле торгового центра «Омский» на улице Герцена произошло столкновение автобуса № 51 и автомобиля «Форд Фокус». Предварительно установлено, что аварию допустил 54-летний водитель автобуса.
В момент происшествия в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Травмы получили семь человек, среди которых 16-летняя девушка, две женщины 29 лет, женщины 62 и 60 лет, а также молодые люди 28 и 18 лет.