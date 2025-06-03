Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла сегодня днем.
Сегодня около 12:20 возле торгового центра «Омский» на улице Герцена столкнулись автобус № 31 и «Форд-Фокус». По предварительным данным, столкновение допустил 54-летний водитель общественного транспорта.
В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находилось 25 пассажиров. Пострадали 7 человек, в том числе 16-летняя девушка. По данным ГИБДД, травмы получили также две 29-летние женщины, женщины 62 и 60 лет, 28-летний мужчина и 18-летний парень.
Прокуратура и полицейские проводят проверку. Отметим, что автобус № 31 курсирует по маршруту СНТ Заря – СНТ Березка.
Андрей Андреев
·Происшествия

Авария произошла сегодня днем.
Сегодня около 12:20 возле торгового центра «Омский» на улице Герцена столкнулись автобус № 31 и «Форд-Фокус». По предварительным данным, столкновение допустил 54-летний водитель общественного транспорта.
В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находилось 25 пассажиров. Пострадали 7 человек, в том числе 16-летняя девушка. По данным ГИБДД, травмы получили также две 29-летние женщины, женщины 62 и 60 лет, 28-летний мужчина и 18-летний парень.
Прокуратура и полицейские проводят проверку. Отметим, что автобус № 31 курсирует по маршруту СНТ Заря – СНТ Березка.
Андрей Андреев