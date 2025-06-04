Объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 4 июня, в Омске и области температура воздуха установится в диапазоне +26...+31 °C.
Обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь с грозой, возможен град.
Ветер южный, юго-восточный со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет падать.
Ранее омичей предупредили, что в Омской области объявлено штормовое предупреждение на 3-5 июня. МЧС порекомендовало не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач, а также избегать шатких конструкций и не парковать под ними автомобили.