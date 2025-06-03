Домашние животные отправляются в поездку с документами.

Сегодня, 3 июня, Управление Россельхознадзора по Омской области опубликовало информацию о том, как правильно ездить в отпуск с домашним животным, и дало важные разъяснения по вакцинации. К тому же теперь получить ветеринарный сертификат стало проще – достаточно подать заявку онлайн.

География путешествий домашних любимцев омичей обширная, наибольшей популярностью пользуются Абхазия, Турция, Германия, Чехия и Кипр, а также Болгария, Австрия, Польша, Египет, Италия, Грузия, Таиланд, Сербия, Израиль, Вьетнам, Франция, США, ОАЭ, Великобритания, Мексика, Китай, Испания и Венгрия.

В 2025 году выдано 33 ветеринарных сертификата, напомним, сезон отпусков и каникул только начался. В прошлом году сертификатов было выдано 144, в 2023-м – 198.