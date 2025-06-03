Омск-Информ
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·Спорт

Заключен договор с хоккейным клубом «Северсталь» об аренде форварда до конца сезона-2025/2026.

 

Хоккейный клуб «Авангард» сообщает, что продлил двусторонний контракт с нападающим Кириллом Танковым на два года. Договор об аренде форварда до конца сезона-2025/2026 заключен с хоккейным клубом «Северсталь» из Череповца.

– Кирилл – талантливый, перспективный нападающий, которому для развития нужна стабильная игровая практика. В Череповце он получит возможность проявить себя и понять требования, которые предъявляются игроку на уровне КХЛ, – сказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин. – Желаем Кириллу удачи и ждем его возвращения.

Ранее «Омск-информ» писал, что хоккейный клуб «Авангард» подтвердил уход нападающего Рида Буше. Легионер провел в команде четыре сезона.

Наталья Корнеева
·Спорт

Заключен договор с хоккейным клубом «Северсталь» об аренде форварда до конца сезона-2025/2026.

 

Хоккейный клуб «Авангард» сообщает, что продлил двусторонний контракт с нападающим Кириллом Танковым на два года. Договор об аренде форварда до конца сезона-2025/2026 заключен с хоккейным клубом «Северсталь» из Череповца.

– Кирилл – талантливый, перспективный нападающий, которому для развития нужна стабильная игровая практика. В Череповце он получит возможность проявить себя и понять требования, которые предъявляются игроку на уровне КХЛ, – сказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин. – Желаем Кириллу удачи и ждем его возвращения.

Ранее «Омск-информ» писал, что хоккейный клуб «Авангард» подтвердил уход нападающего Рида Буше. Легионер провел в команде четыре сезона.

Наталья Корнеева