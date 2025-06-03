Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Автоавария с участием пассажирского транспорта взята на контроль надзорного ведомства.

Сегодня, 3 июня, в полдень в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса.

Дачный автобус ПАЗ, следуя по маршруту № 51 (СНТ «Заря» – СНТ «Березка»), на ул. Герцена столкнулся с автомобилем «Форд-Фокус».

– Оценка действиям лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, будет дана по результатам проверки, ход которой находится на контроле в прокуратуре, – сообщили в ведомстве.

В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находилось 25 пассажиров, пострадали в результате ДТП семеро, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Наталья Корнеева
·Происшествия

Автоавария с участием пассажирского транспорта взята на контроль надзорного ведомства.

Сегодня, 3 июня, в полдень в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса.

Дачный автобус ПАЗ, следуя по маршруту № 51 (СНТ «Заря» – СНТ «Березка»), на ул. Герцена столкнулся с автомобилем «Форд-Фокус».

– Оценка действиям лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, будет дана по результатам проверки, ход которой находится на контроле в прокуратуре, – сообщили в ведомстве.

В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находилось 25 пассажиров, пострадали в результате ДТП семеро, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Наталья Корнеева