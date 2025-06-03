Омск-Информ
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·Общество

Работе сетей угрожает надвигающаяся гроза.
Министерство энергетики Омской области перевело коммунальные службы и службы экстренного реагирования в режим повышенной готовности. Как сообщает глава минэнерго Владимир Шнипко, сетям угрожает непогода.
Напомним, сегодня в регионе вновь объявили штормовое предупреждение. Вечером 3 июня, с сохранением 4 и 5 июня ожидается очень сильный ветер порывами до 25 м/с, грозы, ливни и крупный град.
Телефоны аварийно-диспетчерских служб:
  • АО «Омскэлектро» – 53-60-60,
  • «Омскэнерго» – 35-54-52, 35-52-52;
  • ЕДДС Омска – 78-78-78;
  • диспетчерская служба минэнерго – 35-78-06.
Шнипко также напомнил, что нельзя подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Андрей Андреев
·Общество

Работе сетей угрожает надвигающаяся гроза.
Министерство энергетики Омской области перевело коммунальные службы и службы экстренного реагирования в режим повышенной готовности. Как сообщает глава минэнерго Владимир Шнипко, сетям угрожает непогода.
Напомним, сегодня в регионе вновь объявили штормовое предупреждение. Вечером 3 июня, с сохранением 4 и 5 июня ожидается очень сильный ветер порывами до 25 м/с, грозы, ливни и крупный град.
Телефоны аварийно-диспетчерских служб:
  • АО «Омскэлектро» – 53-60-60,
  • «Омскэнерго» – 35-54-52, 35-52-52;
  • ЕДДС Омска – 78-78-78;
  • диспетчерская служба минэнерго – 35-78-06.
Шнипко также напомнил, что нельзя подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Андрей Андреев