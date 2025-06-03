Здание 1911–1914 годов постройки является объектом культурного наследия.

Вчера, 2 июня, было выставлено на продажу знаменитое сооружение конца XIX века, расположенное по адресу: Тарская, 6, входящее в список объектов культурного наследия. Дом построен в 1911–1914 годах и представляет собой четырехэтажное кирпичное здание общей площадью почти 970 квадратных метров.

Объект принадлежит банку ВТБ, который провел капитальную реставрацию здания в 1996 году и использовал его в качестве офиса. Сегодня оно оценивается как находящееся в хорошем техническом состоянии.

Продажа здания организована банком ВТБ через открытую электронную торговую платформу «Единая электронная торговая площадка». Участок земли размером 637 квадратных метров, прилегающий к зданию, включен в лот аукциона. Земельный надел предназначен для размещения офисных помещений, учебных заведений, исследовательских центров, лечебных учреждений, спортобъектов и мест религиозного поклонения.

Минимальная стартовая цена исторического здания определена в сумму 51,95 миллиона рублей, включая НДС (около 53,6 тыс. руб/кв. м).