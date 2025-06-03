Пассажиры доставлены в больницу.

Сегодня, 3 июня, в 08:35 в полицию Исилькульского района поступило сообщение о ДТП с погибшим и пострадавшими.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Лады», двигаясь по объездной трассе Исилькуль – Полтавка, на пятом километре трассы не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в КамАЗ.

В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Две пассажирки – 9-летняя девочка и 39-летняя женщина – были доставлены в больницу.

Проверка обстоятельств и причин ДТП продолжается.

Ранее сообщалось, что под Омском «легковушка» столкнулась с фурой. Водителя пришлось вытаскивать из превратившейся в груду металлолома машины.