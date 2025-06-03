Омск-Информ
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·Происшествия

После спасения женщине понадобилась помощь медиков.

Вчера, 2 июня, в 14:09 в Любинском районе Омской области на трассе произошло столкновение «легковушки» и фуры. Водитель легкового автомобиля попала в ловушку и была зажата смятой грудой металла, в которую превратилась ее машина. Для спасения омички выехала группа из трех сотрудников МЧС. 

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшую удалось деблокировать и вытащить из поврежденного автомобиля. Женщину передали врачам для оказания медицинской помощи. 

Ранее сообщалось, что в Омской области водитель скутера сбил 6-летнюю девочку. Ребенку понадобилась срочная медицинская помощь.

Олег Кипорук
·Происшествия

После спасения женщине понадобилась помощь медиков.

Вчера, 2 июня, в 14:09 в Любинском районе Омской области на трассе произошло столкновение «легковушки» и фуры. Водитель легкового автомобиля попала в ловушку и была зажата смятой грудой металла, в которую превратилась ее машина. Для спасения омички выехала группа из трех сотрудников МЧС. 

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшую удалось деблокировать и вытащить из поврежденного автомобиля. Женщину передали врачам для оказания медицинской помощи. 

Ранее сообщалось, что в Омской области водитель скутера сбил 6-летнюю девочку. Ребенку понадобилась срочная медицинская помощь.

Олег Кипорук